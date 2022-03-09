Абхазия установила дипотношения с ДНР

Абхазия и ДНР обменялись нотами и установили дипломатические отношения

Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой (ДНР), передает ТАСС.

«9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», — заявил абхазский МИД.

Ведомство отметило, что обе республики «поддерживают курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины». В настоящее время Абхазия и ДНР готовят проект договора о дружбе и сотрудничестве.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины.