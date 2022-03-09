Партия «Единая Россия» запустит акцию «Zащитникам Отечества», в рамках которой все желающие смогут через общественные приемные партии направить письма российским военным, задействованным в спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении партии.

Направить письма и рисунки можно будет через общественные приемные «Единой России» по всей стране. Их можно также отправить обычной почтой или электронной — на адрес общественной приемной в каждом регионе, сообщила председатель комиссии Генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Мы хотим сказать, что верим в наших ребят, благодарны им, что восхищаемся их мужеством. Что знаем: победа будет за нами, потому что правда — на стороне российского солдата», — сказала Анна Кузнецова.

По ее словам, с первых дней спецоперации люди передают слова поддержки военным, приносят свои письма в приемные партии.

«Ровно за два месяца до дня Великой Победы, «Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам Отечества». Сегодня солдаты и офицеры - на передовой, защищают мирных жителей Украины, Донбасса, России от нацистов. Нам важно быть вместе, быть едиными для того, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс, защитить людей от нацизма», — заключила Анна Кузнецова.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС партия отправила в ЛДНР в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и так далее. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. Ранее 1300 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже были распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно.

Также партия отправила три бригады врачей-добровольцев, в их числе и депутаты Госдумы, и передала две партии медикаментов. Прорабатывается вопрос организации бесперебойных поставок лекарств.

В ближайшем будущем партия также направит добровольцев для оказания гуманитарной помощи на территории ЛДНР, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также в ПВР в регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской Роты». Всего в помощи беженцам задействовано около 4 тысяч волонтеров.

