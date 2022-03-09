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США пригрозили ответом на конфискацию активов уходящих из России компаний

Белый дом обещал ответить на возможную конфискацию Россией активов уходящих компаний США
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США собираются ответить новыми ограничениями в том случае, если Россия решит конфисковать собственность американских компаний, которые покидают рынок страны из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Псаки пригрозила ответом на возможную конфискацию активов уходящих из России компаний, однако подчеркнула, что на данный момент российские власти не предпринимают подобных действий.

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«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», — рассказала представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что правительство сохранит рабочие места в компаниях, которые которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России. В частности, Минэкономразвития предложили создавать внешнее управление в организациях, в которых более 25 процентов принадлежит иностранным лицам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

Марина Совина
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