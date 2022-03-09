США пригрозили ответом на конфискацию активов уходящих из России компаний

Белый дом обещал ответить на возможную конфискацию Россией активов уходящих компаний США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США собираются ответить новыми ограничениями в том случае, если Россия решит конфисковать собственность американских компаний, которые покидают рынок страны из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Псаки пригрозила ответом на возможную конфискацию активов уходящих из России компаний, однако подчеркнула, что на данный момент российские власти не предпринимают подобных действий.

«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», — рассказала представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что правительство сохранит рабочие места в компаниях, которые которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России. В частности, Минэкономразвития предложили создавать внешнее управление в организациях, в которых более 25 процентов принадлежит иностранным лицам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.