Правительство сохранит рабочие места в ушедших из России компаниях

Правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, ушедших из России

Российское правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ, передает РИА Новости.

«В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25 процентов которых принадлежит иностранным лицам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение. Временная администрация будет назначена на шесть месяцев, в течение которых старый собственник сможет подать заявление в суд о прекращении деятельности внешней администрации, если он собирается возобновить свою деятельность либо продать свою долю.

Как отметили в пресс-службе, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.

Внешняя администрация может быть введена при условии, если в нарушение требований законодательства России управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, фактически прекратилось.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.