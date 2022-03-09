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Правительство сохранит рабочие места в ушедших из России компаниях

Правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, ушедших из России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российское правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ, передает РИА Новости.

«В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25 процентов которых принадлежит иностранным лицам», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение. Временная администрация будет назначена на шесть месяцев, в течение которых старый собственник сможет подать заявление в суд о прекращении деятельности внешней администрации, если он собирается возобновить свою деятельность либо продать свою долю.

Как отметили в пресс-службе, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.

Внешняя администрация может быть введена при условии, если в нарушение требований законодательства России управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, фактически прекратилось.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

Марина Совина
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