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Предсказана стоимость аренды для москвичей

Риелтор Полякова заявила, что стоимость аренды жилья останется на прежнем уровне

Фото: Андрей Никегричев / АГН «Москва»

Цены на аренду жилья останутся приблизительно на прежнем уровне — значительных изменений в стороны снижения или повышения ожидать не стоит. Такую динамику на рынке аренды недвижимости предсказала заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова, сообщает «Прайм».

Эксперт заявила, что доходы арендаторов не увеличиваются, поэтому даже при активном спросе арендные ставки не смогут вырасти в разы. Снижение стоимости аренды жилья было бы возможно при условии массового оттока потенциальных съемщиков из столицы, однако к этому, по мнению риелтора, нет никаких предпосылок.

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Сейчас стоимость аренды квартиры в старой Москве составляет в среднем 47 480 рублей в месяц. С начала года эта сумма почти не изменились — снижение составило всего один процент. По сравнению с показателем февраля прошлого года, медианная стоимость аренды выросла на 14 процентов. Полякова напомнила, что во второй половине 2021 года цены выросли из-за роста спроса и вымывания ликвидного предложения.

Нынешнее состояния рынка эксперт оценила как стабильное и достаточно спокойное. «Весной мы ожидаем пополнения предложения, в том числе квартирами, приобретенными на волне покупательского спроса в прошлом году», — рассказала она и добавила, что на секторе аренды жилья также может сказаться стагнация рынка вторичной недвижимости, так как непроданные квартиры, вероятно, будут сдавать в аренду.

Ранее в марте сообщалось, что количество объявлений о сдаче квартир в Москве выросло почти вдвое. Та же тенденция характерна и для Санкт-Петербурга — там предложение по аренде квартир увеличилось на 30 процентов. Эксперты объяснили, что на рынке сказалось снижение покупательской способности: многие решили отказаться от арендуемого жилья в пользу более бюджетных вариантов.

Александра Мирошникова
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