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В Башкирии прошел фольклорный праздник с борьбой всадников и стрельбой из лука

В башкирской деревне Кулушево прошел традиционный праздник «Буранай уйындары»

Фото: страница Руслана Гилязетдинова во «ВКонтакте»

В деревне Кулушево Учалинского района в Башкирии в понедельник, 7 марта, состоялся фольклорный праздник «Буранай уйындары». Об этом сообщает газета «Республика Башкортостан».

Впервые на празднике была проведена древняя башкирская игра «Аузарыш» — традиционная борьба на лошадях, в которой два всадника стараются стащить друг друга с лошади и свалить соперника на землю. Также участники соревновались в стрельбе из лука верхом на лошади. Кроме того, деревенский музей, открывший экспозицию в одной из юрт, показал гостям мероприятия старинные предметы быта башкир.

Отмечается, что деревня, в которой прошел башкирский праздник, представляет район в республиканском конкурсе «Трезвое село». Среди гостей мероприятия также присутствовали представители Всемирного курултая башкир и благотворительного фонда «Ирандык».

Ранее в марте представители Всемирного курултая башкир (международный союз организаций по объединению башкир) предложили учредить День башкирской пчелы. Отмечалось, что инициатива призвана способствовать решению проблем пчеловодства.

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Дарья Рыбак
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