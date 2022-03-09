МИД Белоруссии заявил о теракте на территории посольства в Италии

МИД Белоруссии заявил, что на территорию посольства в Италии бросили взрывные устройства

В отношении посольства Белоруссии в Италии был совершен теракт. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве утверждают, что около четырех часов утра 9 марта неизвестные люди в масках подошли к зданию посольства, подожгли «неустановленные предметы», перебросили их на территорию дипмиссии и скрылись.

Один из брошенных предметов взорвался в непосредственной близости от газовой трубы, другой не сдетонировал. При осмотре выяснилось, что он представлял собой самодельное взрывное устройство, начиненное порохом.

В результате взрыва были выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, металлический шкаф и отдельные бетонные плиты. Пострадавших нет.

«Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт», — добавили в МИД.