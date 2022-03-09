Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МИД Белоруссии заявил о теракте на территории посольства в Италии

МИД Белоруссии заявил, что на территорию посольства в Италии бросили взрывные устройства

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В отношении посольства Белоруссии в Италии был совершен теракт. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве утверждают, что около четырех часов утра 9 марта неизвестные люди в масках подошли к зданию посольства, подожгли «неустановленные предметы», перебросили их на территорию дипмиссии и скрылись.

Один из брошенных предметов взорвался в непосредственной близости от газовой трубы, другой не сдетонировал. При осмотре выяснилось, что он представлял собой самодельное взрывное устройство, начиненное порохом.

В результате взрыва были выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, металлический шкаф и отдельные бетонные плиты. Пострадавших нет.

«Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт», — добавили в МИД.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
Минобороны обвинило Киев в срыве эвакуации граждан
Врач назвала желудочно-кишечные симптомы заражения омикроном
Российский гонщик Мазепин оценил решение команды «Формулы-1» избавиться от него
В ВОЗ предрекли усиление распространения COVID-19 из-за ситуации на Украине
Россиянин открыл стрельбу на улице Волгограда с целью отпугнуть собак
Предсказана угроза для электрокаров
Летевший в Санкт-Петербург самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе
Вызванная изменением климата жара увеличит смертность
Минобороны России попросило Красный Крест помочь с эвакуацией на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.