Китайские компании поспособствуют отказу Европы от российского топлива

Отказ ЕС от топлива из России даст новые возможности китайским поставщикам чистой энергии

План Европы по более быстрому переходу на чистую энергию обеспечит рост портфелей заказов китайских производителей возобновляемых источников энергии, пишет Bloomberg.

Европа планирует резко увеличить количество ветряных и солнечных электростанций. Такая мера должна поспособствовать снижению зависимости от России в энергетической сфере. Это может привести к 15-процентному росту общего китайского экспорта солнечной энергии в течение оставшейся части десятилетия. Китайские компании доминируют на рынке солнечной энергии, на них приходится почти все глобальное производство.

В 2021 году 40 процентов экспорта солнечной энергии пришлось на Европу. Планы по отказу ЕС от российского топлива также дадут больше новых возможностей китайским поставщикам ветрового оборудования и производителям турбин. Они являются одними из крупнейших в мире, но до сих пор сосредотачивались на огромном внутреннем рынке.

Тем не менее некоторые из них стремятся выйти на глобальный рынок. Например, компании Jinlei Technology Co. и Titan Wind Energy Suzhou Co. входят в число тех, кто готов извлечь выгоду из сложившейся ситуации, отмечает издание.

Ранее Европа представила план по отказу от российских газа и нефти. ЕС планирует снизить зависимость от поставок газа из России на 67 процентов к концу 2022 года