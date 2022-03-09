Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китайские компании поспособствуют отказу Европы от российского топлива

Отказ ЕС от топлива из России даст новые возможности китайским поставщикам чистой энергии

Фото: Reuters

План Европы по более быстрому переходу на чистую энергию обеспечит рост портфелей заказов китайских производителей возобновляемых источников энергии, пишет Bloomberg.

Европа планирует резко увеличить количество ветряных и солнечных электростанций. Такая мера должна поспособствовать снижению зависимости от России в энергетической сфере. Это может привести к 15-процентному росту общего китайского экспорта солнечной энергии в течение оставшейся части десятилетия. Китайские компании доминируют на рынке солнечной энергии, на них приходится почти все глобальное производство.

Котировки TTF1! от TradingView

В 2021 году 40 процентов экспорта солнечной энергии пришлось на Европу. Планы по отказу ЕС от российского топлива также дадут больше новых возможностей китайским поставщикам ветрового оборудования и производителям турбин. Они являются одними из крупнейших в мире, но до сих пор сосредотачивались на огромном внутреннем рынке.

Тем не менее некоторые из них стремятся выйти на глобальный рынок. Например, компании Jinlei Technology Co. и Titan Wind Energy Suzhou Co. входят в число тех, кто готов извлечь выгоду из сложившейся ситуации, отмечает издание.

Ранее Европа представила план по отказу от российских газа и нефти. ЕС планирует снизить зависимость от поставок газа из России на 67 процентов к концу 2022 года

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары
Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ
Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов
Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин
Арестован сбивший и оставивший на обочине жительницу Кубани полицейский
Диетолог назвал последствия отказа от чипсов и газировки
Владелец Marlboro собрался сократить производство в России
Минобороны заявило о выведении из строя 90 процентов украинских аэродромов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.