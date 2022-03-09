Клиника в Германии отказалась лечить россиян и белорусов

RTL сообщил, что частная клиника в Мюнхене отказалась принимать россиян и белорусов

Одна из клиник в Германии отказалась лечить россиян и белорусов из-за событий на Украине. Об этом в среду сообщил телеканал RTL, передает ТАСС.

По его данным, частная клиника в Мюнхене объявила, что больше не будет принимать пациентов из России и Белоруссии. «Отныне и до дальнейшего уведомления мы не будем лечить у себя граждан России и Белоруссии», — заявили в учреждении.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на фоне ситуации на Украине обратилась к соотечественникам с призывом прекратить нападки на проживающих в ФРГ россиян и белорусов. «Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования», — отметила глава внешнеполитического ведомства.