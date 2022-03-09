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Рэпер Дрейк избавится от своего роскошного поместья

Канадский рэпер Дрейк попросил за поместье в Лос-Анджелесе 22,2 миллиона долларов

Фото: Mark Blinch / Reuters

Канадский рэпер Дрейк решил избавиться от своего роскошного поместья в элитном закрытом поселке Хидден-Хиллз в Лос-Анджелесе. Он попросил за объект десятки миллионов рублей, сообщает The Los Angeles Times.

Поместье артиста включает три объекта недвижимости. Все владения обойдутся новому покупателю в 22,2 миллиона долларов. Дрейк собирал комплекс объектов в течение десяти лет. Первый дом он купил в 2012 году за 7,7 миллиона долларов, второй — в 2015-м почти за 2,9 миллиона, а за ранчо в 2018 году отдал 4,5 миллиона.

Самым примечательным объектом поместья считается дом под названием Yolo Estate, в котором рэпер устраивал вечеринки. Здание занимает 1100 квадратных метров. Внутри есть семь спален, девять ванных комнат, винный погреб, зал для дегустации, бар, студия звукозаписи и кинотеатр. На участке оборудован бассейн с каскадным водопадом, теннисный корт, волейбольная площадка и конюшня.

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Ранее Дрейк решил купить в Лос-Анджелесе особняк у британского поп-певца Робби Уильямса. По предположениям, недвижимость обойдется рэперу почти в 50 миллионов долларов. Сделку планируют заключить на условиях анонимности.

Нина Ташевская
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