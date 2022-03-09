Сотрудника российской колонии осудили за продажу телефонов осужденным

В Калининграде сотрудника ФСИН отправили в колонию-поселение на 2,5 года за продажу телефонов заключенным. Об этом в среду, 9 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко.

Суд признал его виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, в 2019 году подсудимый, занимая должность оперуполномоченного отдела собственной безопасности, неоднократно проносил на территорию курируемой им колонии мобильные телефоны. Всего он продал 13 гаджетов и выручил за них 65 тысяч рублей. Также ему вменили использование труда осужденных в личных целях: он заставил их бесплатно отремонтировать свой автомобиль.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В июне 2020 года мужчину поместили под домашний арест, однако после этого он дважды покинул место проживания без разрешения органа предварительного следствия, а также общался со свидетелем по уголовному делу. Из-за этого ему изменили меру пресечения и отправили в СИЗО.