Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог назвал самодельную и полезную замену фастфуду

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал в отсутствие фастфуда делать бутерброды

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самодельные бутерброды полезной заменой фастфуду. Об этом пишет NEWS.ru.

Диетолог посоветовал в отсутствие ресторанов быстрого питания делать сэндвичи, салаты и овощные нарезки. Также для перекуса, по его словам, подходят кисломолочные напитки, мюсли, орехи и нежирная курица.

Например, бутерброд. Берем ломоть зернового хлеба, укладываем на него лист салата, шпината можно положить, укладываем ломтик куриной грудки, чуть солим, можно помидоров положить, вот вам перекус. В лаваш можно много всего завернуть. Например, творог, хлопья, пару колесиков помидора и можно немного натереть сыра, чтобы было что-то соленое. И все заворачиваем в лаваш. Получается такой прекрасный перекус

Михаил Гинзбургврач-диетолог

В прошлом Гинзбург уже делился рецептами полезного фастфуда. В частности, он рекомендовал сэндвич из бородинского хлеба, салата и консервированной скумбрии.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары
Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ
Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов
Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин
Арестован сбивший и оставивший на обочине жительницу Кубани полицейский
Диетолог назвал последствия отказа от чипсов и газировки
Владелец Marlboro собрался сократить производство в России
Минобороны заявило о выведении из строя 90 процентов украинских аэродромов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.