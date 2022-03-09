Диетолог назвал самодельную и полезную замену фастфуду

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал в отсутствие фастфуда делать бутерброды

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самодельные бутерброды полезной заменой фастфуду. Об этом пишет NEWS.ru.

Диетолог посоветовал в отсутствие ресторанов быстрого питания делать сэндвичи, салаты и овощные нарезки. Также для перекуса, по его словам, подходят кисломолочные напитки, мюсли, орехи и нежирная курица.

Например, бутерброд. Берем ломоть зернового хлеба, укладываем на него лист салата, шпината можно положить, укладываем ломтик куриной грудки, чуть солим, можно помидоров положить, вот вам перекус. В лаваш можно много всего завернуть. Например, творог, хлопья, пару колесиков помидора и можно немного натереть сыра, чтобы было что-то соленое. И все заворачиваем в лаваш. Получается такой прекрасный перекус Михаил Гинзбург врач-диетолог

В прошлом Гинзбург уже делился рецептами полезного фастфуда. В частности, он рекомендовал сэндвич из бородинского хлеба, салата и консервированной скумбрии.