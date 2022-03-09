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В правительстве раскрыли детали поддержки стройотрасли

Премьер-министр Мишустин рассказал о мерах поддержки российской стройотрасли

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Правительство России разработало комплекс мер по поддержке и обеспечению стабильной работы стройотрасли. Детали проекта раскрыл премьер-министр Михаил Мишустин, поручение опубликовано на сайте правительства.

«В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», — рассказал Мишустин.

Премьер-министр объяснил, что часть обозначенных мер коснется и таможенной сферы — правительство планирует упростить регулирование импорта. Предлагается облегчить разработку градостроительной документации, а также процедуру проведения публичных слушаний по ней. Согласно проекту, предоставлять земельные участки будут быстрее, а регистрация прав на построенные объекты станет проще. Также в правительстве хотят обеспечить продление действующих договоров аренды земли при необходимости и предусмотреть льготы для арендаторов.

Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин пообещал следить за ценами в строительной отрасли. Он рассказал, что стройотрасль Москвы на 95 процентов независима от внешнего рынка, а на столичных стройках по большей части используются отечественные материалы.

Нина Ташевская
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