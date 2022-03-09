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В Германии высказались об организации Шольцем встречи Путина с Зеленским

ФРГ об организации встречи Путина с Зеленским: Шольц ведет переговоры со всеми сторонами

Фото: Pixabay

В пресс-службе правительства Германии высказались о возможной организации канцлером Германии Олафом Шольцем встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Там отметили, что глава правительства ФРГ ведет переговоры со всеми сторонами, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер ведет переговоры со всеми сторонами», — ответили в пресс-службе германского кабмина в ответ на просьбу прокомментировать заявление замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы.

Ранее Жовква сообщил, что Киев попросил канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи в организации переговоров президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, серьезные переговоры с Москвой возможны только на президентском уровне, и украинский лидер к этому готов.

Марина Совина
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