В Германии высказались об организации Шольцем встречи Путина с Зеленским

ФРГ об организации встречи Путина с Зеленским: Шольц ведет переговоры со всеми сторонами

В пресс-службе правительства Германии высказались о возможной организации канцлером Германии Олафом Шольцем встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Там отметили, что глава правительства ФРГ ведет переговоры со всеми сторонами, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер ведет переговоры со всеми сторонами», — ответили в пресс-службе германского кабмина в ответ на просьбу прокомментировать заявление замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы.

Ранее Жовква сообщил, что Киев попросил канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи в организации переговоров президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, серьезные переговоры с Москвой возможны только на президентском уровне, и украинский лидер к этому готов.

