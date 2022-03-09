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В Крыму запустили поэтический марафон «Своих не бросаем»

С 9 марта по 5 апреля в Крыму запустили поэтический марафон «Своих не бросаем»

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Общественная палата Республики Крым запустила поэтический марафон «Своих не бросаем» с 9 марта по 5 апреля 2022 года. Об этом сообщает издание «Вести Крым».

Отмечается, что целью мероприятия является создание атмосферы единения и веры в российскую армию, а также поддержки курса президента России Владимира Путина. Согласно правилам, принять участие в марафоне может любой житель России, а также организации, школы, ВУЗы, предприятия, движения и творческие коллективы.

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Поэтическое произведение должно быть написано на любом из государственных языков региона (русский, украинский или крымскотатарский) и отправлено на почту Общественной палаты Крыма — oprk_pressa@mail.ru. Также его можно разместить в личном аккаунте любой социальной сети. При этом в публикации необходимо добавить хештеги #СвоихНеБросаем, #ПоэзияСильных и #ОПКрыма.

Ранее сообщалось, что в поселке Зуя в Крыму для туристов в предстоящем курортном сезоне откроется часть пещеры «Таврида», которая была случайно обнаружена в 2018 году при строительстве федеральной трассы. Так, для посетителей будут доступны две полностью оборудованные подземные галереи высотой до 14 метров и шириной 10 метров. 

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Валентина Процкова
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