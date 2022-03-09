Волонтеры подарили цветы работавшим 8 марта женщинам-врачам Казани

В Казани волонтеры в рамках акции «Вам, любимые» подарили цветы женщинам-врачам, которые работали в Международный женский день 8 марта. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Анну Макарову, координатора татарстанского отделения движения «Волонтеры-медики».

«Врачи уже два года на передовой и, несмотря на праздники, находятся на своих рабочих местах, спасая жизни очень многих людей. В рамках акции "Волонтеры-Медики" передали 270 тюльпанов», — заявила Макарова, добавив, что волонтеры пожелали женщинам «здоровья и женского счастья».

Отмечается, что волонтеры поздравили сотрудниц Городской клинической больницы №18, а также ветеранов Казанского государственного медицинского университета.

Акция «Вам, любимые» ежегодно проводится совместно с Министерством по делам молодежи и Казанским государственным медицинским университетом.