Морозы в российском регионе побили вековой температурный рекорд

Во вторую неделю марта погода в Перми побила температурный рекорд 1905 года. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что столбики термометра опустились почти до минус 27 градусов. На севере региона метеорологи зафиксировали температуру ниже.

«8 марта в Перми был установлен новый рекорд минимальной суточной температуры воздуха. Минимум составил минус 26,8 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 117 лет назад, в 1905 году. Тогда минимум был равен минус 25,5», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на севере региона температура опускалась до минус 30 градусов, на северо-востоке края — до минус 36.

Синоптики спрогнозировали потепление к 11 марта, температура ночью повысится до минус 18-23 градусов, днем — до минус 8-13.