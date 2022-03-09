США заявили о стремлении нанести России «стратегическое поражение»

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон стремится нанести России «стратегическое поражение» в нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, Москва может стремиться к получению дополнительных выгод за содействие в восстановлении ядерной сделки с Ираном, однако не добьется в этом успеха.

Нуланд добавила, что переговоры по ядерной программе Ирана является «одним из тех редких случаев», когда у США и России есть одна и та же стратегическая задача. Она подчеркнула, что «эта стратегическая задача становится еще более важной» в нынешних условиях, так как Соединенные Штаты не хотят получить «ядерный» Иран и кризис на Украине в одно и то же время.

Ранее Нуланд заявила, что американские власти намерены изучить варианты ограничения доступа России к криптовалютам. «Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку», — сказала она.

