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Россиянин отобрал у полицейского автомат и сбежал из участка

В Таганроге 38-летний россиянин сбежал из отдела полиции с автоматом «Кедр» и патронами

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростовской области ведется розыск сбежавшего с автоматом из отдела полиции 38-летнего россиянина. Об этом в среду, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, ЧП произошло в полицейском участке города Таганрог, куда уроженец Петербурга Антон Иваницкий был доставлен за хулиганство. Там он провел два дня. В какой-то момент задержанный ударил по голове полицейского, отобрал у него автомат «Кедр» с патронами и сбежал. Полицейские ведут розыск подозреваемого и досматривают все автомобили на выездах из города.

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Владимир Седов
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