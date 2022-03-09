Россиянин отобрал у полицейского автомат и сбежал из участка

В Ростовской области ведется розыск сбежавшего с автоматом из отдела полиции 38-летнего россиянина. Об этом в среду, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, ЧП произошло в полицейском участке города Таганрог, куда уроженец Петербурга Антон Иваницкий был доставлен за хулиганство. Там он провел два дня. В какой-то момент задержанный ударил по голове полицейского, отобрал у него автомат «Кедр» с патронами и сбежал. Полицейские ведут розыск подозреваемого и досматривают все автомобили на выездах из города.