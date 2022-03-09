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Продажи туров за границу снизились почти на 70 процентов за неделю

Продажи туров за границу снизились почти на 70 процентов за неделю с 28 февраля по 6 марта

Фото: Pixabay

Продажи туров за границу в России снизились почти на 70 процентов за неделю с 28 февраля по 6 марта по сравнению с неделей ранее. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

«По данным федеральной сети турагентств "1001 тур" (входит в TBS Group), продажи туров на предпраздничной неделе сократились на 69,7 процента по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что туроператоры фиксировали снижение продаж туров за рубеж до 70 процентов неделя к неделе уже 28 февраля. Несмотря на то что основное падение продаж пришлось на зарубежные путешествия, продажи туров по РФ в предпраздничную неделю также снизились, но в меньшей степени, отметили в ассоциации.

«С учетом складывающейся международной обстановки и роста курса доллара и евро, говорят опрошенные "Вестником АТОР" эксперты рынка, следует ждать дальнейшего снижения объемов продаж зарубежных туров и увеличения доли России в том объеме продаж, что останется», — отметили в АТОР.

В феврале полностью запретил полеты для российских самолетов Европейский союз. Такое решение приняли главы МИД ЕС 27 февраля.

Марина Совина
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