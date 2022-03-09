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Байден пообещал освободить осужденного за нападение на полицейских в Москве Рида

Президент Байден пообещал добиться освобождения американца Рида, напавшего на полицейских
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден пообещал добиться освобождения американца Тревора Рида, отбывающего наказание в мордовской колонии за нападение на полицейских в Москве. Он сообщил об этом в телефонном разговоре с его родителями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

В тексте отмечается, что Байден позвонил Джои и Поле Рид, чтобы «подтвердить свою готовность сделать все возможное для возвращения их сына домой». Он пообещал поддерживать с ними контакт и найти время для личной встречи.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. Американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. В отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию, а по пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

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Марина Совина
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