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Бывшего мэра Тбилиси оправдали по делу об избиении дзюдоиста

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава признан невиновным в избиении дзюдоиста

Фото: РИА Новости

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава оправдан по делу об избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили, сообщает «Грузия Online».

Тбилисский городской суд признал политика невиновным. Сам Угулава полностью отвергал обвинения в свой адрес и считал дело политически мотивированным.

Слушания начались в феврале. Как сообщал портал «Новости — Грузия», бывшего мэра обвиняли в том, что он избил чемпиона мира по дзюдо Гавашелишвили в декабре 2019 года в тбилисском аэропорту. Сам Угулава утверждал, что конфликт спровоцировал спортсмен.

Угулава был мэром при президенте Михаиле Саакашвили. Позже он был осужден по уголовным делам о создании фиктивных рабочих мест, превышении полномочий и растрате.

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София Сарджвеладзе
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