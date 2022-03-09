Бывшего мэра Тбилиси оправдали по делу об избиении дзюдоиста

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава оправдан по делу об избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили, сообщает «Грузия Online».

Тбилисский городской суд признал политика невиновным. Сам Угулава полностью отвергал обвинения в свой адрес и считал дело политически мотивированным.

Слушания начались в феврале. Как сообщал портал «Новости — Грузия», бывшего мэра обвиняли в том, что он избил чемпиона мира по дзюдо Гавашелишвили в декабре 2019 года в тбилисском аэропорту. Сам Угулава утверждал, что конфликт спровоцировал спортсмен.

Угулава был мэром при президенте Михаиле Саакашвили. Позже он был осужден по уголовным делам о создании фиктивных рабочих мест, превышении полномочий и растрате.