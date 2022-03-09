«ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории программу поддержки авторов

Блогеры во «ВКонтакте» смогут получать 100% дохода от инструментов монетизации соцсети

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила крупнейшую программу поддержки авторов в истории компании. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Согласно новой программе по поддержке блогеров, контент-мейкеры смогут получать 100 процентов дохода от инструментов монетизации. Программу запустят в ближайшее время, она будет действовать до 10 апреля. По подсчетам «ВКонтакте», авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей.

«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создает контент на нашей платформе. "ВКонтакте" большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента — наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов — следите за новостями», — заявила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» установила рекорд по росту активности просмотров клипов. Отмечается, что россияне стали в два раза чаще смотреть ролики на платформе. Таким образом, поставлен новый рекорд в разделе «Клипы "ВКонтакте"».