Подросток ушел жить в лес под Воронеж с собаками

Пропавшего подростка из Тульской области нашли в лесу в компании двух собак

Полицейские нашли ушедшего в лес с двумя собаками подростка из Тульской области в Воронежской области. Об этом сообщают «Тульские новости».

16-летний Иван Челнаков ушел из дома в Ясногорском районе, где он, предположительно, проживал с бабушкой, в воскресенье, 6 марта. С собой он взял двух собак. Информация о пропаже подростка появилась на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Спустя три дня Челнаков был найден полицией в лесу под Воронежем в компании животных. По словам подростка, он планировал жить в лесу с собаками.

Ранее сообщалось, что в Бразилии несколько псов выстроились у больницы в ожидании бездомного хозяина, который обратился за помощью к врачам. Примерно спустя час после начала приема мужчина ушел вместе с псами.