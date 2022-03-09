Подросток ушел жить в лес под Воронеж с собаками
Пропавшего подростка из Тульской области нашли в лесу в компании двух собак
Полицейские нашли ушедшего в лес с двумя собаками подростка из Тульской области в Воронежской области. Об этом сообщают «Тульские новости».
16-летний Иван Челнаков ушел из дома в Ясногорском районе, где он, предположительно, проживал с бабушкой, в воскресенье, 6 марта. С собой он взял двух собак. Информация о пропаже подростка появилась на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».
Спустя три дня Челнаков был найден полицией в лесу под Воронежем в компании животных. По словам подростка, он планировал жить в лесу с собаками.
Ранее сообщалось, что в Бразилии несколько псов выстроились у больницы в ожидании бездомного хозяина, который обратился за помощью к врачам. Примерно спустя час после начала приема мужчина ушел вместе с псами.