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Президент Сербии назвал причину осуждения России в ООН

Президент Вучич заявил, что Сербия была вынуждена осудить в ООН спецоперацию РФ на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ

Сербские власти были вынуждены поддержать резолюцию ООН, осуждающую операцию РФ по демилитаризации на Украине. Эту причину указал резидент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам, передает ТАСС.

Лидер государства пояснил, что в противном случае Сербия бы лишилась права настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией.

«Мы настаиваем на соблюдении территориальной целостности государств, это наш принцип. На этом мы основываем сохранение Косово и Метохии как части Сербии. Если бы не осудили вторжение на Украину, мы никогда бы больше не имели морального права приводить этот аргумент», - заявил Вучич в эфире телеканала В92.

По его словам, после объявленного решения его стали называть слабым те «люди, которые мешками выдавали сербов Гааге».

2 марта Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России на Украине. За принятие резолюции Генассамблеи 141 государство, против высказались пять стран, среди которых Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.

Марина Совина
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