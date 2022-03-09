Россияне описали уход Zara с рынка фразой «валите и больше не возвращайтесь»

Российские покупатели отреагировали на уход Zara с рынка, назвав вещи бренда второсортными

Россияне описали уход массмаркетового производителя Zara с рынка фразой «валите и больше не возвращайтесь». Подобные комментарии появились в Instagram-аккаунте бренда в среду, 9 марта.

5 марта стало известно, что испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят марки Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие, закрыла магазины и онлайн-продажу вещей в России.

Российские покупатели отреагировали на соответствующую новость в комментариях под последними публикациями на странице Zara. «Второсортная одежда, прощай», «Пока, Zara, больше не увидимся! Валите и больше не возвращайтесь! Зачем вы вообще нужны, когда существует Алиэкспресс», «Когда вы вернетесь, мы не будем вам рады», «Ну и не нужны вы нам! Кроме как словом "предатели", вас больше никак назвать нельзя», «Zara, go home. И катышки свои забери», — поделились эмоциями юзеры.

Ранее в марте испанский ретейлер Mango также сообщил приостановке работы на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании отметили, что ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания не может гарантировать обеспечение своей деятельности на территории РФ.

О приостановке продаж продукции россиянам также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.