Российские врачи назвали способы снизить тревожность

Врач Агапкин посоветовал включить в рацион продукты с витамином D для снижения тревожности

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и психиатр Антон Масякин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали способы снизить тревожность. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал россиянам, которые часто испытывают приступы тревоги, в первую очередь сменить информационный фон. «Если вы открыли интернет и видите там какие-то новости про коронавирус, не [следует] тыкать сразу пальцем и читать про количество умерших. А [надо] закрывать эту страницу и переходить на сайт с какими-то мультфильмами, кинофильмами, смотреть что-то веселое и жизнерадостное», — рассказал он.

Также, по словам врача, важно спать достаточное количество часов, засыпать и просыпаться в правильное время. Помимо этого, он порекомендовал включить в рацион продукты с витамином D, например, жирную морскую рыбу. К ней относятся морская форель, скумбрия, килька и другие виды рыбы. Агапкин добавил, что при тревожности могут помочь и регулярные занятия дыхательной гимнастикой.

Его коллега Масякин призвал зрителей менять виды деятельности в течение дня. «Если вы большую часть времени заняты тем, что умственным трудом занимаетесь, сидите и так далее, то вам нужно обязательно переключиться на физическую активность. (...) Если вы целый день вертитесь, крутитесь и занимаетесь двигательной активностью, важно переключиться на умственную деятельность или просто расслабиться, посмотреть фильм, [почитать] журнал», — объяснил специалист.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» перечислил продукты, которые помогут побороть бессонницу. Он посоветовал употреблять в пищу красный виноград, яйца и миндаль, чтобы решить эту проблему.