ДНР предложила нацбатам в Мариуполе «сдаться или умереть»

Представитель Народной милиции ДНР Басурин предложил нацбатам в Мариуполе сдаться

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин предложил украинским националистическим батальонам в Мариуполе сдаться или умереть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта — или умереть, или сдаться», — сказал Басурин.

Ранее он заявил, что за сутки несколько десятков мирных жителей смогли покинуть окруженный войсками ДНР Мариуполь и выехать из зоны боевых действий.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из городов и поселков Киевской области эвакуировали более 18 тысяч человек, из Сум были вывезены 1600 студентов и 3500 жителей города.