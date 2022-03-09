Еще несколько десятков людей смогли выехать из окруженного Мариуполя

Еще несколько десятков гражданских смогли покинуть окруженный войсками Донецкой народной республики (ДНР) Мариуполь и выехать из зоны боевых действий. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

По словам военного, гуманитарная обстановка в городе остается тяжелой, а украинские силовики по-прежнему блокируют работу гуманитарных коридоров. «За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда — 42 человека, из них шесть детей», — сказал представитель ДНР.

Он добавил, что в течение последних 24 часов украинскими военными были ранены как минимум пять мирных жителей. «Они все с территорий, которые мы освободили», — подчеркнул Басурин.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву для эвакуации граждан и доставки продуктов первой необходимости. Режим тишины будет действовать до 22:00 по московскому времени 9 марта.