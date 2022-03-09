Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Еще несколько десятков людей смогли выехать из окруженного Мариуполя

Представитель ДНР Басурин заявил, что за сутки из Мариуполя смогли выехать 42 человека

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Еще несколько десятков гражданских смогли покинуть окруженный войсками Донецкой народной республики (ДНР) Мариуполь и выехать из зоны боевых действий. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

По словам военного, гуманитарная обстановка в городе остается тяжелой, а украинские силовики по-прежнему блокируют работу гуманитарных коридоров. «За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда — 42 человека, из них шесть детей», — сказал представитель ДНР.

Он добавил, что в течение последних 24 часов украинскими военными были ранены как минимум пять мирных жителей. «Они все с территорий, которые мы освободили», — подчеркнул Басурин.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву для эвакуации граждан и доставки продуктов первой необходимости. Режим тишины будет действовать до 22:00 по московскому времени 9 марта.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Intel и AMD приостановили поставки в Россию
Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»
Назван возможный срок возобновления торгов на бирже в России
В московской кондитерской погиб посетитель
В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Французский певец высказался о дорогах Москвы
Экономист назвал перспективную для россиян валюту
Почетный президент РФС оценил автоматический выход Польши в финал отбора ЧМ-2022
Производители лекарств рассказали о возможных проблемах в производстве
Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.