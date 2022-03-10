Развенчан миф о пользе пива для почек

Главный нарколог Москвы Брюн заявил, что пиво обезвоживает организм и вредит почкам

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что даже разовое употребление алкоголя вредит почкам. При этом пиво наносит им больший ущерб, чем любой другой спиртной напиток, сообщает РИА Новости.

Брюн развенчал миф о пользе пива для почек и сообщил, что употребление этого напитка приводит к обезвоживанию. Оно вдвойне нагружает организм и вредит почкам, поскольку способствует мочеиспусканию и выводу полезных веществ, включая электролиты и микроэлементы.

«И много говорят о пиве как о витаминном напитке или "жидком хлебе", но это неправда. Как и не правда про утоление жажды. В его составе есть и алкоголь, и углеводные компоненты в большом количестве, что нагружает почки. Это двойная нагрузка. Получается, пиво обезвоживает организм вдвое больше, чем любой другой алкоголь», — объяснил Брюн.

Нарколог добавил, что безопасная дозы алкоголя для организма не существует, поскольку он оказывает влияние на весь организм. Чем больше доза спиртного, тем больше поражаются почки.

«Соответственно, если алкоголь 40-градусный, то его нужно меньше, чтобы повредить почки, крепкий алкоголь более токсичный. А спиртное меньшего градуса — требуется большего количества. Концентрация спирта при употреблении нарастает по мере алкоголизации и почки еще больше "напрягаются"», — отметил врач.

Ранее Брюн предупредил об опасности алкоголя при простуде, ОРВИ и COVID-19. Спиртосодержащие напитки формируют дополнительную нагрузку на сердце, а также приводят к интоксикации