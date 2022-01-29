Россиян предупредили об опасности алкоголя при простуде, ОРВИ и COVID-19

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в интервью РИА Новости предупредил россиян об опасности употребления алкоголя при простуде, ОРВИ и COVID-19. По его словам, спиртосодержащие напитки вызывают дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.

«Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса. Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и алкоголем. Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается», — рассказал Брюн.

Кроме того, по словам врача, любые лекарства несовместимы с алкоголем, поскольку он токсически воздействует на организм и ослабевает иммунитет. По его словам, лечиться водкой — все равно, что лечиться ядом, так как организм ослабнет и станет еще более восприимчивым к вирусам.

Брюн также подчеркнул, что распространенный способ, применяемый в народной медицине, — растирание тела водкой — бесполезен. «Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет», — объяснил нарколог.

Также врач не рекомендовал лечить горло теплым пивом. По его словам, снять болевые ощущения в горле смоет любой теплый напиток. «Нет особой разницы между теплым молоком с медом или теплым пивом по воздействию, так как эти напитки теплые. Но в пиве присутствует алкоголь, который, как уже сказано, снижает иммунитет и прочее. Это же касается и настоек. Восполнять утраченную жидкость лучше чаем с имбирем», — сообщил Брюн.

Ранее Брюн назвал долю «тихих алкоголиков» в России. По его словам, треть населения России (30 процентов) злоупотребляют спиртным, но не посещают наркологов и других врачей. По словам Брюна, такие люди могут выпивать одну рюмку (50 миллилитров) крепкого алкоголя в течение месяца каждый день.