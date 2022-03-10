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В США раскрыли назначение биолабораторий на Украине

Глава разведки США Хейнс исключила разработку Украиной биологического оружия

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На Украине действуют более 12 биолабораторий, они занимаются биологической безопасностью страны и мерами здравоохранения, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Ее цитирует ТАСС.

«Я думаю, что правительство США оказывает помощь или, по крайней мере, оказывало ее в прошлом действительно в контексте биологической безопасности, что мы делаем на глобальном уровне в отношении целого ряда различных стран», — раскрыла Хейнс.

По ее словам, Украина не стремится к разработке бактериологического или ядерного оружия. «Это, по сути, <...> пропаганда, которую распространяет Россия», — заключила глава нацразведки.

Ранее 10 марта Минобороны России опубликовало материалы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В ведомстве утверждают, что в американских биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса. Также с помощью птиц планировалось распространять особо опасные инфекции, в том числе высокопатогенный грипп H5N1 и болезнь Ньюкасла, отметили в Минобороны.

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Варвара Кошечкина
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