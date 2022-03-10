Минобороны опубликовало документы о секретных биолабораториях США на Украине

Минобороны рассекретило документы о военно-биологической деятельности США на Украине

Минобороны России опубликовало материалы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Соответствующий пакет документов оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Как заявил на брифинге для журналистов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, «полученные сведения подтверждают участие Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины».

В Минобороны указали, что документы содержат информацию о секретной военно-биологической деятельности Вашингтона на территории бывшей советской республики. В российском военном ведомстве утверждают, что в американских биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса.

Россия заявляет о существовании проекта по распространению инфекций через Украину

В Минобороны России утверждают, что целью проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года, было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через перелетных птиц. Речь идет, в частности, о высокопатогенном гриппе H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла, заявил начальник войск РХБЗ.

«В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов», — рассказал Кириллов, уточнив, что были выявлены минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят по территории России.

С помощью птиц, по словам Кириллова, планировалось распространять особо опасные инфекции, в том числе высокопатогенный грипп H5N1 и болезнь Ньюкасла. «Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации», — отметил представитель Минобороны.

Также, по данным ведомства, разрабатывался проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия используются летучие мыши.

Минобороны заявило о планах США по расширению биологической программы на Украине

По словам Кириллова, Вашингтон намеревался расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины.

Соответствующие предложения американской стороны содержатся в документах, которые оказались в распоряжении российских специалистов, говорит начальник войск РХБЗ. «Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней», — пояснил Кириллов.

Он добавил, что Пентагон также интересовался такими переносчиками опасных инфекций, как насекомые. В частности, благодаря анализу обнаруженных на Украине материалов было установлено, что располагавшаяся в Харькове биолаборатория передала за рубеж 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами.

Кириллов напомнил, что подобные исследования проводились в 1940-х годах японским «Отрядом 731» в рамках работы по созданию компонентов биологического оружия. Впоследствии многие из занятых в них специалистов скрылись в США, спасаясь от преследования за совершенные ими военные преступления.

В Минобороны рассказали о передаче США биоматериала украинцев за рубеж

Многочисленные случаи передачи представителями США биологических образцов украинских граждан за рубеж позволяют говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения, заявил Кириллов.

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител», — рассказал Кириллов.

В США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских Вооруженных сил. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химоружие, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся Виктория Нуланд заместитель госсекретаря США по политическим делам

По словам чиновницы, в случае еcли на Украине произойдет какой-либо инцидент, связанный с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона.

Впервые о военно-биологической программе США заговорили 6 марта

6 марта представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ходе проведения специальной операции на Украине вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы.

В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

В тот же день было опубликовано указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях. В документах числились возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

Всего, по информации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, на территории страны насчитывалось 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. В частности, биолаборатории во Львове вели разработку возбудителей чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, дизентерии и сальмонеллеза.