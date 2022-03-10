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Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине

Минобороны опубликует документы о военно-биологической деятельности США на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минобороны России в ближайшее время рассекретит новый пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Утверждается, что в документах содержится информация о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, в том числе о передаче по указанию американских представителей взятых на украинской территории человеческих биоматериалов в иностранные государства.

Пакет обещают опубликовать в ближайшее время. Также Минобороны представит результаты экспертизы документов, переданных сотрудниками украинских биолабораторий и изученных российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, добавил Конашенков.

Также в Минобороны заявили, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

7 марта начальник войск РХБ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что функционирующие на территории Украины биолаборатории работали с возбудителями различных инфекционных заболеваний. По его словам, анализ актов уничтожения демонстрирует, что размещенные во Львове лаборатории работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

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Антон Похиляк
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