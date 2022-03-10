В Минобороны рассказали о передаче США биоматериала украинцев за рубеж

В Минобороны сообщили о неоднократных случаях передачи США биообразцов украинцев за рубеж

В Минобороны России заявили о многочисленных случаях передачи американскими структурами биологических образцов украинских граждан за рубеж. Можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения, сообщил «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител», — рассказал Кириллов.

Еще одним примером можно считать финансируемый ФРГ проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В институт тропической медицины имени Бернанда Нохта в Гамбурге была передана тысяча образцов сыворотки крови украинских граждан, представителей славянского этноса.

В ведомстве резюмировали, что вышеозначенные случаи демонстрируют, что Вашингтона намерен создать биоагенты, которые могут избирательно поражать разные этнические группы.

Ранее замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила разработку биологического оружия на Украине. Она выразила опасения, что российские военные возьмут эти лаборатории под контроль.