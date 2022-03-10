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Минобороны заявило о планах США по расширению биологической программы на Украине

В Минобороны заявили, что США хотели расширить военно-биологическую программу на Украине

Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС

Вашингтон намеревался расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины. О подобных планах США заявил в беседе с «Лентой.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, соответствующие предложения американской стороны содержатся в документах, которых оказались в распоряжении российских специалистов. «Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней», — пояснил Кириллов.

Он добавил, что Пентагон также интересовался такими переносчиками опасных инфекций, как насекомые. В частности, благодаря анализу обнаруженных на Украине материалов было установлено, что располагавшаяся в Харькове биолаборатория передала за рубеж 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами.

Кириллов напомнил, что подобные исследования проводились в 1940-х годах японским «Отрядом 731» в рамках работы по созданию компонентов биологического оружия. Впоследствии многие из занятых в них специалистов скрылись в США, спасаясь от преследования за совершенные ими военные преступления.

Лагерь «Отряда 731» был построен в 1939 году и просуществовал до августа 1945 года. Все это время японские врачи проводили опыты, пытаясь определить воздействие на людей различных болезнетворных микроорганизмов. В частности, в экспериментах использовались возбудители чумы, тифа, сибирской язвы и холеры. Кроме того, узников подвергали воздействию повышенного давления, низких температур и облучению рентгеновскими лучами.

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Варвара Кошечкина
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