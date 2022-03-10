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Минобороны России показало документы о биолабораториях на Украине

Минобороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности на Украине

Минобороны России опубликовало документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Соответствующий пакет документов оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, один из документов подтверждает, что исследования повышенной опасности на территории Украины велись под непосредственным руководством США. Кроме того, подтвердился факт выплат Управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях без посредников.

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Кириллов подчеркнул, что изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

7 марта Игорь Кириллов заявил, что лаборатории Украины работали с возбудителями различных инфекционных заболеваний. По его словам, анализ актов уничтожения демонстрирует, что размещенные во Львове биолаборатории работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

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Никита Абрамов
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