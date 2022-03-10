Безработным россиянам предложили заменить мигрантов на стройках

Замглавы Минстроя предложил заменить иностранных строителей потерявшими работу россиянами

Иностранных сотрудников в строительной отрасли захотели заменить россиянами, потерявшими работу на фоне санкций. С таким предложением выступил замглавы Минстроя Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Чиновник констатировал, что стройкомплекса сокращения не коснулись — наоборот, объемы растут как по госзаданиям, так и в возведении жилья. «Мы готовы предложить нашим работодателям заместить, в том числе, иностранную рабочую силу гражданами РФ, которые сегодня по тем или иным причинам останутся без работы. Мы занимаемся этим с Рострудом и Минтрудом», — подчеркнул Стасишин.

Замглавы Минстроя также указал, что не ожидает нехватки строительной техники — по его оценкам, оборудования хватит для текущих проектов. «При необходимости можно закупать ее (строительную технику — прим. «Ленты.ру») в Китае — китайские образцы хорошо себя зарекомендовали, есть и российские марки. Кроме того, мы знаем, как эксплуатировать и содержать модели строительной техники из тех стран, которые ввели против России санкции», — пояснил чиновник.

В начале марта в России предложили план спасения строек от возможной катастрофы. В антикризисном документе появятся меры поддержки жилищного строительства, сокращения инвестиционного строительного цикла, регуляции ценообразования и поставок стройматериалов.

