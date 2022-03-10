На Украине объявили охоту на российских корреспондентов

Минобороны: украинский неонацист объявил о тотальной охоте на российских журналистов

На Украине объявили охоту на российских журналистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны, некий неонацист по фамилии Береза «объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции».

Ранее Мизинцев рассказал, что в заложниках у украинских националистов находятся более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства. Он отметил, что российский межведомственный координационный штаб уже получил обращения от этих стран о спасении своих граждан, однако в Киеве на подобные обращения, как официальные, так и не официальные, практически никак не реагируют. В военном ведомстве также заявили, что неонацисты удерживают в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан.

Кроме того, в Минобороны обвинили Киев в том, что людей никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Тем же, кто пытается выехать в Россию, власти угрожают убийством их родственников.

В сентябре 2014 года стало известно о гибели в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина. Согласно результатам судмедэкспертизы, он погиб 6 августа при обстреле автоколонны беженцев на дороге Снежное — Дмитровка. По версии СКР, обстрел, в результате которого было уничтожено около десяти машин с беженцами, осуществили силовики, предположительно, 79-й аэромобильной бригады.