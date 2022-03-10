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Звезда TikTok купил дом с кинотеатром у неизвестного

Певец Джейсон Деруло купил дом в Лос-Анджелесе за 3,6 миллиона долларов
Джейсон Деруло

Джейсон Деруло. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский певец Джейсон Деруло приобрел дом в Лос-Анджелесе у неизвестного. Звезда TikTok купил особняк с кинотеатром в престижном районе Энсино за 3,6 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Площадь нового дома Деруло — 446 квадратных метров. Внутри пять спален, пять ванных и отдельная уборная. Смежную со столовой гостиную украшают камин и люстры, кухня оборудована современной техникой, а в хозяйской комнате имеется выход на балкон. Мебели почти нет — предыдущий хозяин оставил только самое необходимое. Помимо прочего, в доме оборудован кинотеатр.

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В оформлении особняка преобладают белый и черный цвета, от ворот к нему ведет дорожка из плитки в тех же тонах. Рядом с основным зданием расположен гараж на две машины, на заднем дворе — лужайка с барбекю и столовая для приема пищи на свежем воздухе. На участке площадью 9,2 сотки также есть бассейн с водопадом и спа.

Ранее недвижимость в округе Лос-Анджелес приобрела дочь бывшего президента США Рональда Рейгана Пэтти Дэвис. Актриса купила дом в престижном районе Санта-Моники за 3,5 миллиона долларов. Объект не выходил в открытую продажу, поэтому данных о нем мало, однако известно, что внутри четыре спальни и две ванные, а площадь коттеджа составляет 158 квадратных метров.

Александра Качан
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