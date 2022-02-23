Снявшаяся для Playboy дочь бывшего президента США купила новый дом

Актриса и писательница Пэтти Дэвис приобрела дом в округе Лос-Анджелес. Дочь 40-го президента США Рональда Рейгана и актрисы Нэнси Рейган купила коттедж за 3,5 миллиона долларов (около 277,1 миллиона рублей), сообщает Dirt.

Недвижимость располагается в престижном жилом районе города Санта-Моника. Новое жилье Дэвис не выходило в открытую продажу и экспонировалось на закрытом рынке, поэтому о нем известно мало. Согласно имеющимся данным, внутри есть четыре спальни и две ванные, а площадь всего коттеджа составляет 158 квадратных метров. Снаружи находятся небольшой сад и просторная лужайка. Дом окрашен в молочно-кремовый, дымчатый белый и серый цвета.

Дэвис известна своим скандальным поведением и сложными отношениями с родителями. Дочь экс-президента США употребляла наркотики в подростковом возрасте, жила с мужчиной, которого не одобряли ее мать и отец, а в 1994 году снялась в фотосессии для журнала Playboy.

Ранее недвижимость в Лос-Анджелесе приобрела звезда фильма «Сумерки» Анна Кендрик. Актриса купила особняк за 6,9 миллиона долларов. В прошлом в том же доме жила ее коллега по цеху Мила Кунис, которая впоследствии продала его барабанщику британской рок-группы Muse Доминику Ховарду — именно у него Кендрик купила жилье.