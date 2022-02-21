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Звезда «Сумерек» купила бывший дом Милы Кунис

Американская актриса Анна Кендрик купила дом в Лос-Анджелесе за 6,9 миллиона долларов

Фото: Zillow

Американская актриса, звезда фильма «Сумерки» Анна Кендрик купила новый дом в Лос-Анджелесе. Несколько лет назад недвижимость принадлежала актрисе Миле Кунис, сообщает Dirt.

За бывший дом знаменитости на Голливудских холмах Кендрик заплатила 6,9 миллиона долларов (более 532 миллионов рублей). Кунис приобрела объект в 2008 году и через шесть лет продала малоизвестному мужчине. Он владел домом на протяжении трех месяцев, а после продал барабанщику британской рок-группы Muse Доминику Ховарду. У него же Кендрик и купила жилье.

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Дом был построен в 1958 году, однако Ховард отремонтировал его вместе с дизайнерами. Изначально музыкант планировал выручить от продажи 7,7 миллиона долларов, однако потом снизил стоимость. В особняке площадью 453 квадратных метра есть четыре спальни, пять ванных комнат, кухня, соединенная со столовой и гостиной, библиотека, рабочий кабинет. На территории есть гараж на две машины, гостевой дом и бассейн, откуда открывается вид на природу. Участок огорожен высокими стенами и кустарниками с плотной кроной.

Ранее Мила Кунис и ее супруг актер Эштон Кутчер продали свой дом в Беверли Хиллз и переехали в особняк по соседству. Пара получила за недвижимость 10,3 миллиона долларов (на тот момент около 784,5 миллиона рублей). Они владели домом с 2014 года, он считался их первым совместным жильем.

Татьяна Волкова
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