Эштон Кутчер и Мила Кунис продали особняк неизвестному

Голливудская пара актеров Эштон Кутчер и Мила Кунис продали свой дом в Беверли Хиллс и переехали в особняк по соседству. Новый коттедж супругов построен специально для них, сообщает Mansion Global.

Теперь Кутчер и Кунис проживают в роскошном доме, располагающемся на территории площадью в 2,4 гектара. Звезды отказались давать комментарии по поводу переезда, однако известно, что старый особняк пара продала за 10,3 миллиона долларов (около 784,5 миллиона рублей).

Предыдущий дом с пятью спальнями стал первой недвижимостью, которую Кутчер и Кунис приобрели вместе. В 2014 году он обошелся актерам в 10,2 миллиона долларов (около 776,9 миллиона рублей). В коттедже есть сауна, винный погреб и спортзал. На окружающей его территории в 20 соток также располагались бассейн, SPA-зона и открытая кухня. Личность купившего особняк неизвестна.

Ранее в январе покупателя для своего дома нашла другая знаменитость — британский поп-певец Робби Уильямс решил продать свое поместье с ангаром для вертолетов в английском графстве Уилтшир. Будущий владелец должен заплатить за недвижимость 6,75 миллиона фунтов (более 703 миллионов рублей).