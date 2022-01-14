Робби Уильямс продаст поместье с ангаром для вертолетов

Британский поп-певец Робби Уильямс нашел покупателя для своего поместья в деревне Комптон-Бассет в английском графстве Уилтшир. На участке есть персональный ангар для вертолетов, сообщает Mansion Global.

Будущий владелец должен будет заплатить за недвижимость 6,75 миллиона фунтов стерлингов (более 703 миллионов рублей). Имя покупателя не сообщается. Уильямс владел особняком с 2009 года, когда купил его за 8,1 миллиона фунтов стерлингов. Певец и его супруга решили продать объект, так как не часто живут в нем и много времени проводят за границей.

В распоряжении нового владельца окажутся жилые постройки общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров и участок в 28 гектаров. В особняке четыре гостиные и семь спален. Помимо ангара на территории также находится футбольное поле, теннисный корт и роскошные сады.

О продаже владения Уильямса в деревне Комптон-Бассет стало известно в феврале 2021 года. По словам артиста, поместье «населено призраками». Артист попросил за объект девять миллионов фунтов стерлингов (на тот момент более 900 миллионов рублей).