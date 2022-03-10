Стала известна личность купившего дом Леонардо Ди Каприо

Певец Мигель купил особняк Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за 4,9 миллиона долларов

Стала известна личность купившего лос-анджелесский особняк актера Леонардо Ди Каприо. Новым владельцем дома в жилом районе Лос-Фелиз оказался американский певец Мигель, сообщает Dirt.

Ди Каприо продал особняк Мигелю в январе за 4,9 миллиона долларов. Актер выручил за недвижимость меньше, чем рассчитывал — первоначальная цена составляла 5,7 миллиона. Звезда «Выжившего» владел домом с 2018 года — он приобрел объект у диджея Моди, отдав на 10 тысяч долларов меньше, чем впоследствии получил за него от Мигеля. С тех пор в особняке жил отец Ди Каприо (до переезда в новый дом в мае 2021-го).

Площадь особняка — 427 квадратных метров, а площадь всего участка — восемь соток. Внутри здания пять спален и семь ванных, просторная гостиная, столовая, спортзал и сауна. Помещения оформлены в светлых тонах с использованием натуральных материалов. Одна из спален расположена на цокольном этаже и предназначается для обслуживающего персонала или гостей. Снаружи есть терраса, бассейн и спа.

В ноябре 2021 года Ди Каприо продал неизвестному свой особняк с видом на Тихий океан. Актер получил с продажи недвижимости в Малибу 10,3 миллиона долларов. Площадь уже бывшего дома звезды составляет 162 квадратных метра, в нем есть три спальни и лестница с выходом на пляж.