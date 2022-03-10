Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Стала известна личность купившего дом Леонардо Ди Каприо

Певец Мигель купил особняк Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за 4,9 миллиона долларов
Мигель

Мигель. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Стала известна личность купившего лос-анджелесский особняк актера Леонардо Ди Каприо. Новым владельцем дома в жилом районе Лос-Фелиз оказался американский певец Мигель, сообщает Dirt.

Ди Каприо продал особняк Мигелю в январе за 4,9 миллиона долларов. Актер выручил за недвижимость меньше, чем рассчитывал — первоначальная цена составляла 5,7 миллиона. Звезда «Выжившего» владел домом с 2018 года — он приобрел объект у диджея Моди, отдав на 10 тысяч долларов меньше, чем впоследствии получил за него от Мигеля. С тех пор в особняке жил отец Ди Каприо (до переезда в новый дом в мае 2021-го).

Материалы по теме:
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля

Площадь особняка — 427 квадратных метров, а площадь всего участка — восемь соток. Внутри здания пять спален и семь ванных, просторная гостиная, столовая, спортзал и сауна. Помещения оформлены в светлых тонах с использованием натуральных материалов. Одна из спален расположена на цокольном этаже и предназначается для обслуживающего персонала или гостей. Снаружи есть терраса, бассейн и спа.

В ноябре 2021 года Ди Каприо продал неизвестному свой особняк с видом на Тихий океан. Актер получил с продажи недвижимости в Малибу 10,3 миллиона долларов. Площадь уже бывшего дома звезды составляет 162 квадратных метра, в нем есть три спальни и лестница с выходом на пляж.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В России захотели национализировать «Макдоналдс» и Apple
Посол России призвал США свернуть незаконные работы в области военной биологии
Производитель пива Carlsberg приостановил производство в России
Найдены новые доказательства существования воды и ветра на Марсе
Грузовая авиакомпания остановила полеты из-за санкций
Россияне вспомнили работу московского книжного магазина в СССР
Россиян предупредили о возможности исчезновения голливудских фильмов
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе перешел в промоушен Нурмагомедова
Стала известна личность купившего дом Леонардо Ди Каприо
Фотография «Макдоналдса» озадачила пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.