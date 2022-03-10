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Тысячи жителей Донбасса получили медпомощь в России

МЧС России сообщило, что более 10 тысяч жителей Украины и Донбасса получили медпомощь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более 10 тысяч жителей Донбасса и различных регионов Украины получили в России медицинскую помощь после того, как въехали в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

По его словам, всего к 10 марта на территорию России прибыли более 213 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины. Около 35 тысяч из них подали заявки на получение финансовой помощи. «Выплаты получили свыше 30 тысяч человек», — сказал Чуприян.

Он добавил, что дети вынужденных переселенцев также были устроены в российские школы и детские сады. При этом число прибывающих в российские регионы беженцев продолжает расти.

«Ежедневно пересекают границу РФ свыше 6 тысяч человек. Всем прибывающим оказывается необходимая помощь, нуждающиеся отправляются в пункты временного размещения», — заверил врио министра.

Ранее стало известно, что украинские власти сумели вывезти за границу несколько сотен иностранных студентов, в том числе из России, Белоруссии, Франции и Италии. Они покинули страну на поезде через пограничный пункт «Львов — Перемышль».

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Алевтина Запольская
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