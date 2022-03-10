Украина эвакуировала сотни иностранных студентов в Польшу

Госпогранслужба Украины сообщила об эвакуации в Польшу 768 иностранных студентов

Украинские власти сумели эвакуировать поездом несколько сотен иностранных студентов на территорию Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу республики.

По данным ведомства, 10 марта за границу Украины через пограничный пункт «Львов-Перемышль» выехали 768 студентов.

В частности, среди них были граждане России, Белоруссии, Франции, Индии, Сирии, Палестины, Италии, Армении, Нигерии и Египта.

Ранее стало известно, что в турецкой Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сторонам не удалось добиться прекращения огня и новых договоренностей о политическом урегулировании. При этом была согласована работа по гуманитарным направлениям, в частности, эвакуации людей.

