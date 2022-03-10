Кадыров обвинил Великобританию в разрушении его мечты

Глава Чечни Кадыров осудил премьера Джонсона за разрушение его мечты посетить Британию

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разрушении мечты. В своем Telegram-канале он признался, что давно хотел прогуляться по Лондону, а введенные ограничения помешали ему осуществить задуманное.

Кадыров пояснил, что хотел насладиться видами Темзы с Тауэрского моста и побродить по Трафальгарской площади.

«Видимо, не станут эти мечты реальностью. Казалось, цель близка, но лишили меня этой возможности Борис Джонсон и его команда. Зря вы со мной так. Что же я дальше делать-то буду?» — заявил глава Чечни.

По мнению Кадырова, своими действиями премьер Великобритании ограничивает каждого туриста из России, который хотел просто приехать и окунуться в мир Уильяма Шекспира.