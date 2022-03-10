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Россиянин погиб в массовом ДТП с 11 автомобилями и КамАЗом

На Кубани россиянин погиб в результате столкновения КамАЗа с 11 автомобилями

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На Кубани в массовом ДТП, которое произошло 10 марта, погиб водитель большегрузного автомобиля. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на руководителя отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирину Заватскую.

По предварительным данным, авария случилась на трассе НовороссийскКерчь, где КамАЗ столкнулся с 11 автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы.

На данный момент движение по трассе перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение по встречной полосе. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Ранее в Тюмени на объездной дороге столкнулись 16 машин. Причиной массового ДТП стало несоблюдение дистанции из-за плохой видимости. В результате аварии никто не пострадал.

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Никита Абрамов
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