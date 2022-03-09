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В российском городе столкнулись 16 машин

В Тюмени на объездной дороге из-за плохой видимости столкнулись 16 автомобилей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Тюмени на объездной дороге столкнулись 16 машин. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду, 9 марта, представитель регионального ГИБДД.

Он отметил, что причиной массового ДТП в российском городе стало несоблюдение дистанции из-за плохой видимости.

Представитель ГИБДД пояснил, что в результате аварии никто не пострадал. На месте работали несколько нарядов ДПС.

В пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области уточнили, что в ликвидации ДТП участвовали шесть спасателей и две единицы техники. По данным синоптиков, в Тюмени 9 марта столбик термометра опустился до минус 25 градусов.

Ранее на Международном шоссе на севере Москвы в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек. Пятерых пострадавших госпитализировали. На дороге столкнулись автомобили Skoda, Nissan и «Газель».

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Анна Щербакова
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